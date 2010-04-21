В Киеве состоится писательский автопробег против "бескнижья"

В пятницу, 23 апреля, во Всемирный день книги, в Киеве состоится праздничный писательский автопробег против “безкнижжя і нехлюйства”, сообщает интернет-портал “Буквоїд”.

Третий год подряд в экипажах автомобилей с флагами проедут по улицам Киева такие писатели и поэты: Тарас ФЕДЮК, Андрей КУРКОВ, братья КАПРАНОВЫ, Ирэн РОЗДОБУДЬКО, Юрий КАМАЕВ, Сергей ПАНТЮК, Борис ГУМЕНЮК, Павел ВОЛЬВАЧ, Дмитрий ЛАЗУТКИН, Сергей РУДЕНКО, Лариса ДЕНИСЕНКО, Владимир ДАНИЛЕНКО, Василий ШКЛЯР, президент Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Александр АФОНИН и другие.

Традиционно во главе колонны будет ехать зеленый «горбатый» запорожец.

Автопробег стартует в 12.00 с Контрактовой площади. Маршрут писательского автопробега пройдет мимо офиса Представительства Международного валютного фонда в Украине (ул. Институтская 24/7), возле которого состоится вручение писем от писателей и Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей по поводу введения НДС на книги.

Затем участники автопробега поедут к книжному магазину «Сяйво» (Большая Васильковская, 6), где проведут митинг протеста против закрытия книжного магазина.