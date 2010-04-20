Эксперт объяснил, почему процентные ставки падают

В Украине наблюдается позитивная динамика увеличения депозитных средств. Об этом журналистам заявил председатель правления Банка Кипра Владислав Байрака.

«Одним из показателей увеличения денежных вкладов, которые граждане доверяют банкам, являются процентные ставки: еще несколько месяцев назад процентная ставка на депозит была 24-25%, сейчас больше 20% годовых почти нет. То есть ликвидность банковской системы улучшается, а объем депозитов растет», - подчеркнул финансовый эксперт.

Однако, по словам банкира, вкладчики должны быть осторожными и взвешенно подходить к выбору финансового учреждения, которому готовы доверить свои деньги.

«Бесплатный сыр бывает лишь в мышеловке. Поэтому если процентная ставка составляет 24% и больше – это может свидетельствовать о том, что банк имеет проблемы с ликвидностью, и ему необходимы деньги по любой цене, чтобы залатать собственные кассовые разрывы», - заметил Владислав Байрака.

«Вы же не будете одалживать деньги игроманам в казино, которые проигрались вдребезги и под высокие проценты готовы одалживать у кого угодно, только бы удержаться на плаву?» - подчеркнул эксперт.

Кроме того, председатель правления Банка Кипра отметил основные аспекты, которые обязательно должны учитывать вкладчики, выбирая банк для хранения своих сбережений.

«Во-первых, всегда обращайте внимание на процентную ставку: если она слишком высока, значит, банку срочно нужные ваши деньги. Во-вторых, нужно смотреть на капитал и другие финансовые показатели: если банк имеет достаточный собственный капитал, принадлежит к мощной международной группе, получает прибыли, стабильность такого финансового заведения значительно выше», - отметил банкир.

Справка. Общие активы Bank of Cyprus Group оцениваются в 39 миллиардов евро. В 2009 году Банк Кипра вошел в число семи банков, которые получили высшую оценку надежности депозитов по данным независимого агентства «Кредит-Рейтинг». В этом рейтинге были представлены 73 банка.