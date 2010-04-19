В Москве стихийно возникло движение "синих ведерок"

В автопробеге, организованном "Обществом синих ведерок" приняло участие около двухсот автомобилей, сообщает Би-Би-Си.

Автомобилисты стартовали с Триумфальной площади и проехали до смотровой площадки на Воробьевых горах.

"Общество синих ведерок" - стихийное движение автомобилистов, прикрепляющих на крыши своих машин детские ведерки в знак протеста против засилья против "мигалок" на дорогах.

По словам организаторов акции, сотрудники милиции останавливали отдельных участников по дороге, но мероприятие все же состоялось.