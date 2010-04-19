В Москве стихийно возникло движение "синих ведерок"
06:16, 19 апреля 2010Разное
3398 0
Мигалки уже совсем достали
В автопробеге, организованном "Обществом синих ведерок" приняло участие около двухсот автомобилей, сообщает Би-Би-Си.
Автомобилисты стартовали с Триумфальной площади и проехали до смотровой площадки на Воробьевых горах.
"Общество синих ведерок" - стихийное движение автомобилистов, прикрепляющих на крыши своих машин детские ведерки в знак протеста против засилья против "мигалок" на дорогах.
По словам организаторов акции, сотрудники милиции останавливали отдельных участников по дороге, но мероприятие все же состоялось.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter