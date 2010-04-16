В воскресенье Подол перекроют

В воскресенье, 18 апреля, на улице Сагайдачного и Контрактовой площади в Киеве в 11.00 начнется городская информационно-оздоровительная акция «Тысячи городов, тысячи жизней».

Как сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на главного врача Киевского городского центра здоровья Отто СТОЙКУ, 18 апреля улица Сагайдачного будет закрыта для автомобильного движения и откроется для информационных, оздоровительных, игровых и художественных мероприятий по укреплению здоровья. Здесь можно будет измерить давление, уровень сахара в крови, получить рекомендации диетологов и спортивных врачей, ознакомиться с органическими пищевыми продуктами, присоединиться к группе оздоровительной спортивной ходьбы, научиться пользоваться шагомером, потанцевать, попеть, узнать о собственном ВИЧ-статусе, а также пройти экспресс-тестирование на туберкулез.

Организаторами акции выступают Всемирная организация здравоохранения, Министерство здравоохранения, Всеукраинское врачебное общество, КГГА, Главное управление здравоохранения и медицинского обеспечения города Киева, Киевский городской центр здоровья и городской центр социальных служб для детей, семьи и молодежи.

В сообщении КГГА отмечается, что Киев стал одним из тысячи городов, которые присоединились к призыву Всемирной организации здравоохранения выделить в течение одного дня в апреле общественные места для оздоровления своих жителей.