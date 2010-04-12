Ярославский замахнулся на 5-звездную гостиницу

13:59, 12 апреля 2010
Разное
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Колесников включил стимулы

Генеральный инвестор и координатор подготовки Харькова к Евро-2012, президент DCH Александр ЯРОСЛАВСКИЙ заявляет о готовности построить первую в городе 5-звездную гостиницу.

Как сообщил корреспонденту УНИАН источник в Харьковской областной госадминистрации, стимулом для реализации проекта стали правительственные льготы, инициированные вице-премьер-министром по вопросам подготовки Евро-2012 Борисом КОЛЕСНИКОВЫМ.

По словам собеседника агентства, их планируется предоставлять инвесторам, которые проявят заинтересованность в сооружении гостиниц в рамках Государственной программы подготовки Украины к Евро-2012. В числе возможных преференций - нулевая ставка налога на прибыль на протяжении льготного периода, а также частичное государственное кредитование. Таким образом, строительство бизнес-структурами А.ЯРОСЛАВСКОГО первой в Харькове 5-звездной гостиницы станет одновременно также и пилотным проектом правительственной программы относительно привлечения инвестиций в подготовку гостиничной инфраструктуры к европейскому футбольному первенству.

Как неоднократно заявлял директор турнира Евро-2012 в Украине Маркиян ЛУБКИВСКИЙ, дефицит гостиничных номеров для размещения целевых групп УЕФА и болельщиков является одним из наиболее болезненных вопросов для всех принимающих городов Украины, включая Харьков. В частности, наличие гостиниц категории 5* и 4* - один из ключевых критериев, по которым будет оцениваться готовность украинских мегаполисов к проведению матчей Евро-2012. Соответственно, по словам М.ЛУБКИВСКОГО «инициативы Кабинета министров Украины относительно привлечения инвестиций в этот сектор исключительно актуальны и важны».

С целью разрешения указанного вопроса, сообщил собеседник агентства, Б.КОЛЕСНИКОВ планирует представить на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект, согласно которому стратегическим инвесторам строительства гостиниц будут предложены существенные льготы.

 

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