ДТП на трассе Харьков-Волчанск: есть жертвы

В Харьковской области на автодороге «Харьков-Волчанск», водитель автомобиля ВАЗ-21093, двигаясь в направлении областного центра, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир автомобиля ВАЗ от полученных травм скончались на месте происшествия, еще три пассажира этого же автомобиля с травмами госпитализированы в 4-ю больницу города Харькова.