Ученый хочет добиться ареста папы Римского по "схеме Пиночета"

Известный британский ученый-эволюционист и популяризатор науки Ричард Докинз заявил, что рассчитывает инициировать арест папы Римского во время его визита в Великобританию с 16 по 19 сентября 2010 года. О намерениях Докинза пишет газета The Times.

Ученый обвиняет Бенедикта XVI в сокрытии случаев педофилии в католических приходах. По мнению Докинза, эти действия могут классифицироваться как преступления против человечности. Вместе с другим писателем-атеистом Кристофером Хитченсом Докинз намерен способствовать аресту папы Римского по той же схеме, которая была использована при аресте чилийского диктатора Пиночета в 1998 году.

Докинз отмечает, что иммунитет против судебного преследования, которым обладает Бенедикт XVI, не будет действовать во время перемещений папы по британскому архипелагу, даже несмотря на то что поездка является государственным визитом. Причина недействительности иммунитета - отсутствие Ватикана в списке государств-членов ООН (хотя Святой престол является постоянным наблюдателем при ООН).

Лента.ру