На выборах в Венгрии огромные очереди

Избирательные участки в Венгрии уже должны были закрыться, однако из-за огромных очередей власти решили продлить время голосования, сообщает Би-Би-Си.

Опросы общественного мнения в Венгрии предсказывают победу на парламентских выборах консервативной оппозиционной партии Фидес-Венгерский гражданский союз.

Основной интерес общественности сконцентрирован на том, какая партия займет второе место по количеству голосов – социалисты, которые были у власти последние восемь лет, или крайне правая партия «За лучшую Венгрию», проповедующая антисемитизм и ведущая антицыганскую пропаганду.