На поминальные дни в Киеве ограничат движение транспорта

В Киеве 11-14 апреля в связи с поминальными днями будут введены ограничения в движении автомобильного транспорта на дорогах, прилегающих к городским кладбищам.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УГАИ г. Киева, 11 апреля, в воскресенье, для обеспечения беспрепятственного движения автобусов и маршрутных такси к Лесному кладбищу на улице Электротехнической будет запрещена парковка транспортных средств, а улицу Крайнюю перекроют для движения. Исключение будет сделано только для общественного транспорта. Для него организуют кольцевое движение.

Определенные ограничения будут и при подъездах к Южному, Городскому, Байковому, Лукьяновскому, Старообрядному, Совскому, Соломенскому, Шулявскому, Мишоловскому, Чапаевскому, Пироговскому, Святошинскому, Братскому и Пуща-Водицкому кладбищам.

С 6.00 11 апреля сотрудники ГАИ обеспечат проезд автобусов общего пользования к Северному кладбищу от транспортной развязки улиц Киото и Жукова.

В ГАИ рекомендуют автолюбителям по возможности ограничить посещение кладбищ на личных автомобилях, а воспользоваться услугами общественного транспорта. Для удобства граждан от конечных станций метро к кладбищам будут организованы дополнительные маршруты.