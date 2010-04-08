Украинцы не «срываются с катушек» только из-за запрета игорного бизнеса?

Введение особых условий для игорного бизнеса в Крыму и на Западной Украине будет способствовать развитию у населения этих регионов игровой зависимости – лудомании. Такую точку зрения высказал в комментарии УНИАН народный депутат Украины от БЮТ Дмитрий ВЕТВИЦКИЙ.

В частности, он отметил, что речь идёт об инициативахпредседателя Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Михаила БРОДСКОГО и вице-премьер-министра Украины по вопросам Евро-2012 Бориса КОЛЕСНИКОВА, которые предлагаютввести в этих регионах особые условия для игорного бизнеса, а именно – для казино.

По мнению Д.ВЕТВИЦКОГО, возобновление игорного бизнеса вернёт страну к тем временам, когда из семейных бюджетов украинцев уходили миллионы гривень в пользу игорных дельцов. Депутат считает, что предложение М.БРОДСКОГО и Б.КОЛЕСНИКОВА «не является моральным», так как предпринимается попытка нивелировать интересы общества, поставив в приоритеты интересы кучки алчных воротил.

«Я отношусь резко отрицательно к возобновлению игорного бизнеса в Украине в любой форме. Из семейных бюджетов ушло столько денег в автоматы и казино… Давайте вспомним, как это было ещё год назад: если кто-то из членов семьи страдал лудоманией – последнее выносилось из дома, чтобы продолжить спускать деньги на игровых автоматах. Нам не нужно возобновлять игорный бизнес – мы проживём без него. Необходимо ставить точку», – подчеркнул Д.ВЕТВИЦКИЙ.

В свою очередь, инициатор многочисленных пикетов парламента с требованиями запретить игорный бизнес в Украине – главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева» Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ напоминает, что после запрета игорного бизнеса в мае прошлого года «люди вздохнули с облегчением», так как количество игорных заведений уменьшилась наполовину – даже с учётом нелегальной деятельности интернет- и интерактивных клубов.

По мнению лидера гражданского движения, возобновление игорного бизнеса в Крыму и на Западной Украине – судьбоносное для страны решение и может быть принято только после проведения парламентских слушаний.

При этом он отметил, что интересы игорного бизнеса стали активно лоббироваться с приходом к власти Партии регионов. В частности, В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ обращает внимание, что лоббирование происходит, несмотря на то, что закон о запрете игорного бизнеса в Украине, принятый 15 мая 2009 года, внёс народный депутат от ПР Григорий СМИТЮХ. Лидер ФСК напоминает, что тогда почти вся фракция ПР проголосовала за запрет игорного бизнеса, а именно – 158 членов ПР из 173, зарегистрированных в зале.

Причём, тогда ещё народный депутат Б.КОЛЕСНИКОВ также проголосовал за запрет игорного бизнеса. Голосовал Б.КОЛЕСНИКОВ и за преодоление вето Президента Украины на этот закон 11 июня 2009 года – за преодоление вето тогда проголосовало 160 депутатов от ПР из 170, зарегистрированных в сессионном зале. По мнению В.ЧЕРНЯХОВСКОГО, такая непоследовательность Партии регионов подрывает её авторитет среди избирателей.

«В Партии регионов, которая настаивает на основах христианской этики, активизировались аморальные силы. Любая деятельность должна базироваться на моральных ценностях. Вопрос отношения к игорному бизнесу лежит в плоскости извечной борьбы добра и зла, света и тьмы. Вряд ли можно назвать добром деятельность игорных барыг, которые калечат душу и тело человека и пристращают к одному из нехимических видов наркотической зависимости, а именно – лудомании», – отмечает В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

В то же время он напоминает, что согласно исследованиямКиевского института проблем управления имени Горшенина, проведённых в мае 2009 года, 81,8 % опрошенных граждан поддержали запрет игорного бизнеса.

«Нельзя подходить к игорному бизнесу только с точки зрения получения мнимых доходов в бюджет. Можно ли назвать хорошим бизнес, из-за которого игроки готовы подрезать человека, отобрав у него вещи, деньги, а затем просадить награбленное на игровых автоматах и в казино. Запутавшись в долгах, спустив всё своё имущество, лудоманы проигрывают квартиры, машины, в конце концов жизнь… Разрушаются семьи», – подчеркнул В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

При этом он напомнил, что доход в бюджет на пике деятельности игорных заведений составлял «всего лишь около 600 млн грн за 2008 год».

«Такими деньгами бюджетные дыры явно не залатаешь», – отметил главный координатор гражданской кампании.

Он подчеркнул, что «Форум спасения Киева» ставит игорную деятельность в один ряд с торговлей наркотиками, людьми, человеческими органами, торговлей оружием.

«Это чистый криминал, и он должен быть в Украине запрещён», – подчеркнул лидер ФСК.

От имени «Форума спасения Киева» В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ обращается с предложением к М.БРОДСКОМУ и Б.КОЛЕСНИКОВУ организовать встречу с общественностью с целью изложить им аргументы против возобновления игорного бизнеса.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр Украины Б.КОЛЕСНИКОВ заявил, что в курортных городах Крыма и Западной Украины будут особые условия для создания игорного бизнеса.

В свою очередь, М.БРОДСКИЙ отметил, что «открытие казино во всех гостиницах, с любыми звёздочками, по всему Крыму даст возможность тому, кто хочет играть… поехать в Крым, сыграть, потратить деньги». По его словам, по поручению Б.КОЛЕСНИКОВА готовится законопроект по урегулированию деятельности казино в Украине с целью получить средства на подготовку и проведение в Украине чемпионата по футболу Евро-2012.

М.БРОДСКИЙ отметил, что данный проект закона предусматривает плату за лицензию в размере 5 млн. долл. Кроме того, казино, согласно документу, будут располагаться только в пятизвёздочных отелях, а игровые автоматы будут запрещены.

Закон о запрете игорного бизнеса в Украине вступил в силу 25 июня 2009 года. Этот закон действует до принятия специального законодательства.