Выдержит ли Украина возврат в прошлое?

После президентских выборов – 2010 Украина полностью оказалась в руках новой старой властной команды. Глядя на их разношерстность, задался вопросом – что их может объединять, держать в куче, кроме, конечно, финансового интереса? Ответ очевиден: все они ориентированы во вчерашний день, иными словами – являются ретроградами.

В предвыборных речах Януковича слишком часто звучало слово «вернуть». Вернуть доверие людей, вернуть экономику, вернуть русский язык, вернуть 5-балльные оценки в школы, вернуть систему экзаменов при поступлении в вузы, вернуть историю, вернуть русскую церковь, вернуть союзное государство, вернуть, вернуть, вернуть... Это значит, что Янукович и его команда не имеют никакого прогрессивного плана развития страны. Конечно, намного проще копировать прошлое, чем предлагать что-то новое.

Знает ли господин Янукович о существовании философского закона отрицания отрицания как одного из основных, отражающих поступательность развития? На основе старого качества непременно должно появиться новое. Все сущее концентрирует в себе внутренние противоречия, которые нарастают, обостряются и в итоге достигают такого состояния, когда последующее развитие в старых рамках невозможно. Отрицание того старого, куда нас зовет нынешняя власть, уже давно состоялось. На основе пройденного мы строим новое Украинское государство, новое общество, новую экономику. Новая Украина ищет главное место в мире.

Для чего же прибегать к попыткам вернуться в прошлое, встать на путь регресса? Это – противоестественно. Это – путь в никуда.

Прежний президент был типичным модернистом. При всей своей внешней неуклюжести он не боялся новизны, чувствовал необходимость перемен и брал на себя ответственность за их внедрение. Украине очень необходимо было продолжить прогрессивное продвижение. Однако люди, не вникая в высокие материи, избрали реакцию, спрятанную за ширмой социального популизма.

Несложно предвидеть, что будут делаться упрямые попытки вернуть старое, уже прошедшее отрицание, а новое будет вытесняться. В основном это будут лишь попытки, которые так и останутся на чиновничьих бумагах, хотя кое-что реакционерам удастся и на деле. Но в целом украинское общество не воспримет движения назад, в прошлое. Главной опорной силой против реакции будут выступать интеллигенция и студенты, что мы видим уже на примере “антиТабачной” кампании.

Глядя на правительство Януковича – Азарова, понимаешь, что с последующей модернизацией Украины придется подождать. Только вице-премьер Тигипко как-то выделяется на общем фоне закостенелых ретроградов. Но один в поле не воин. Возможно, ему позволят оставить небольшую отдушину для предпринимателей. Сделано будет это показательно, и на этом все так называемые реформы будут свернуты, не начавшись. Зато нас ждет перераспределение украинской экономики в интересах “своих”, в бюджетной сфере – новые коррупционные схемы, в сфере гуманитарной – попытка свертывания демократических завоеваний и возвращение к русификации.

Украинцы поймут ошибочность своего выбора. Возврат назад никогда и никому не приносил успеха. Уверен, период в новейшей украинской истории, который, возможно, историки когда-нибудь назовут “периодом ретроградов”, не будет слишком долгим и вскоре обновление Украины опять продолжится.

Владимир Манько, г. Киев