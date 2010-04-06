Какими будут «гуманитарные реформы» от Януковича?

Ликвидировав добрых два десятка национальных, координационных и консультативных совета и рабочих групп, которые расплодил Виктор Ющенко, Президент Янукович и сам принялся за «советотворчество». Правда, он не касался, как его предшественник, «функционирования рынка ценных бумаг», программы «Согрей любовью ребенка» или горемычного комплекса «Мистецький арсенал». Виктор Федорович своим указом № 469/2010 создал Общественный гуманитарный совет как «консультативно-совещательный орган при Президенте Украины».

Цели создания «ОГС при ПрУ» выглядят весьма благородно: «учет общественно значимых интересов в решении важнейших вопросов гуманитарного развития, подготовка предложений по обеспечению соблюдения прав и свобод человека и гражданина в сферах образования, науки, культуры и искусства, здравоохранения, внедрение системных реформ, интеллектуальной и творческой деятельности для достижения соответствия европейским стандартам защиты указанных прав».

Но украинцев давно отучили верить даже самым прекрасным и самым ярким словам. Моделируя те гуманитарные реформы, которые будет готовить и проводить новая власть, эксперты и просто небезразличные и мыслящие люди скорее будут исходить из тех действий и заявлений в гуманитарной сфере, которые сделали ее представители за короткий период своего властвования.

Итак, по пунктам. В сфере образования гуманитарный вице-премьер Владимир Семиноженко и министр образования и науки Дмитрий Табачник начали с фактической отмены независимого тестирования при поступлении в вузы. Причем, предлоги были очень благовидны: всех «задрали» льготники со справками о «чернобыльстве», отсутствии внутренних и внешних органов и синдроме Хантингтона. Вот и отменили бы льготы. Так нет, ввели средний балл аттестата (восстановление возможностей коррупции в школах) и вступительные экзамены или собеседования (восстановление возможностей коррупции в вузах). И что же дальше будет в реформах? Полная и непременная отмена ВНО?

Языковая сфера. Здесь ставится следующая цель: «достижение компромисса и консенсуса в вопросах формирования и реализации языковой политики». Президент Янукович признал, что сделать русский вторым государственным пока не удастся. Нет 300 голосов в парламенте для внесения соответствующих изменений в Конституцию. Но если не чучелом, так тушкой (коалиционный процесс доказал, что этим принципом ПР пользуется вполне умело). В разговоре с президентом РФ Дмитрием Медведевым Янукович что-то такое сказал не слишком артикулированное о Европейской хартии региональных языков. Этот намек расшифровала первый заместитель главы АП Анна Герман (согласно указу Януковича, секретарь Общественного гуманитарного совета) в статье в «Зеркале недели»: мол, новая идеология Украинского государства должна быть основана «на принципах широкой культурной автономии регионов с правом выбирать тот язык общения, который отвечает потребностям большинства его жителей...»

Вот и имеем «тушкой» фактическую второй государственный. Ведь никакик ограничения на сферы этого самого «общения» в разных регионах не определены. Да их и не будет. Государственные учреждения, учебные заведения, правоохранительные структуры и так далее. И какая тогда разница – «второй государственный» или «региональный язык общения»? По всему видно, именно такую языковую реформу с подменой понятий нам и готовят.

Тем временем одиозный министр Табачник успел отменить государственный экзамен по украинскому языку для бакалавров в высших учебных заведениях и выступить за отмену обязательного дублирования иностранных фильмов на украинский язык и ограничений вещания российских каналов на русском языке на территорию Украины. А новоназначенное руководство "Первого национального" телеканала прекратило перевод на украинский язык русскоязычных синхронов в новостях".

А то, что новый вице-президент НТКУ (международный авантюрист) и новый главный редактор «Урядового кур’єра» (добротный профи) вовсе не знают украинского языка, тускнеет перед тем фактом, что государственного языка практически не знает и премьер-министр независимой Украины.

«Предотвращение проявлений политической некорректности, конфликтогенных и экстремистских тенденций в общественной жизни». Классно звучит. Но Дмитрий Владимирович Табачник так и не извинился перед галичанами за то, что отказал им в праве зваться украинцами (кстати, автор – коренной киевлянин, но за державу обидно). И это борьба против политической некорректности и предотвращения конфликтов?

Да и состав самого Общественного гуманитарного совета вынуждает задуматься над тем, в состоянии ли он посоветовать Президенту что-то полезное для Украины. Достаточно назвать автора понятия «Украинорусь» Михаила Белецкого или одного из идеологов и организаторов сепаратистского съезда в Северодонецке Петра Толочко (именно из-за его присутствия в списке своего согласия на вход в ОГС не дал известный писатель Роман Лубкивский). Возглавляет совет, между прочим, человек нерядовой гуманитарной культуры, любитель украинского поэта Чехова, Анны Ахметовой и Павла Бессмертного. Лично.

Итак, совет по гуманитарным реформам есть. А какими будут эти гуманитарные реформы?

Николай Писарчук