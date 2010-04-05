В Италии установили автомобильный знак «Внимание, проститутки»
00:46, 05 апреля 2010Разное
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Местные жители недовольны
На севере Италии власти города Тревизо установили дорожный знак «Внимание, проститутки», пишет Газета.ру со ссылкой на The Daily Telegraph.
Треугольный знак изображает силуэт женщины в короткой юбке и дамской сумочкой в руках.
Местные жители написали заявление в администрацию города о том, что новый дорожный знак вводит большинство автомобилистов и мотоциклистов в заблуждение.
«Когда я впервые увидел этот знак, то был очень удивлен. Не понимаю, зачем его установили?» - недоуменно восклицает местный житель Дино Вецино.
По словам местных жителей, им непонятно, значит ли это, что на этом участке дорогу переходят проститутки, или, что они предлагают воспользоваться своими услугами.
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