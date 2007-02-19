Двое врачей отравились формалином, чтобы не прерывать операцию

В Севастополе двое врачей попали в реанимацию в результате отравления формалином, флакон с которым медсестра случайно разбила во время операции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам во время брифинга первый заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Владимир КАЗАРИН, ссылаясь на информацию начальника городского управления здравоохранения Виктора ПОЛОГОВА.

По словам В.КАЗАРИНА, сегодня В.ПОЛОГОВ „рассказал о том, как на прошлой неделе во время операции медицинская сестра уронила на пол флакон с формалином, который разбился. А формалин, попадая в воздух, становится ядом”.

В то же время, по словам В.КАЗАРИНА, операцию остановить было невозможно, и врачи продолжали ее проводить, а параллельно медицинские сестры “открывали окна для того, чтобы обеспечить хоть какое-то проветривание”.

Первый заместитель председателя горгосадминистрации добавил, что „операция была доведена до конца, но два врача были доставлены в реанимацию после этой операции”. Кроме того, по его словам, еще трое медицинских работников-асистентов (которые также принимали участие в операции - УНИАН) “определенную профилактику прошли в самой больнице”. „Больной, естественно, не пострадал, потому что он во время операции был подключен к аппарату искусственного дыхания, и у него была собственная автономная система дыхания”, - сказал В.КАЗАРИН.

По мнению В.КАЗАРИНА, „это прекрасный пример того, как севастопольские врачи, как говорится, остались на своем рабочем месте, несмотря на то, что фактически там находиться было невозможно”.

Как сказал представитель руководства горгосадминистрации, „мы иногда не умеем, и я сегодня ругал за это чиновников, рассказать о том, как самоотверженно наши севастопольские врачи работают”.