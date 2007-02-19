Боевая граната остановила поезд Киев - Адлер

Пограничникам пункта пропуска Илловайск (Донецкая обл.) вчера во время оформления поезда Киев - Адлер пришлось эвакуировать пассажиров трех вагонов из-за сообщения о выявлении гранаты.

Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, к сотрудникам Госпогранслужбы обратились пассажиры и железнодорожники, которые увидели на путях подозрительный предмет, похожий на гранату. Пограничники перекрыли район возле находки, известили соответствующие службы и организовали эвакуацию пассажиров из трех вагонов.

Сотрудники экспертно-криминалистического отдела управления МВД Украины в Донецкой области разрядили гранату и подтвердили, что она действительно была боевой.

Как допускают пограничники, вероятнее всего, гранату мог выбросить кто-то из пассажиров поезда перед пограничным контролем.

Кроме этого, сообщает Госпогранслужба, вчера пограничники пункта пропуска Илловайск вместе с таможенниками обнаружили газовый пистолет ИЖ 79, который тайком пытался провезти пассажир поезда Москва - Кисловодск, гражданин России.