Украинская демократия под угрозой

Пока новоизбранный президент Украины Виктор Янукович готовится к предсятощему в апреле визиту в Вашингтон, он будет пытаться создать видимость стабильности, уверенности и контроля. В реальности же Янукович сделал ряд ошибок, которые могут поставить крест на его президентстве, отпугнуть инвесторов и помешать модернизации страны.

Первой ошибкой Януковича стало нарушение Конституции путем внесения изменений в регламент относительно правил формирования парламентской коалиции, что дало возможность его партии возглавить союз с несколькими другими партиями, включая коммунистов. Этот шаг сразу оживил деморализованную оппозицию, которая объединилась вокруг его основной соперницы по президентским выборам, бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко.

Его второй ошибкой стало назначение на должность премьера своего близкого соратника Николая Азарова, закостенелого бюрократа, чье имя стало синонимом коррупции, разрушительных ставок налогов и враждебного отношения к малому бизнесу. Это назначение развеяло любые надежды украинцев на то, что Янукович будет продвигать серьезные экономические реформы.

Его третья ошибка – согласиться на кабинет в составе 29 министров вместо прежних 25. Эта цифра слишком велика и лишь будет способствовать его неспособности принимать серьезные решения. А то, что в правительстве нет ни одной женщины, - Азаров заявил, что реформы не женское дело – лишь укрепило имидж кабинета как дисфункционального мужского клуба.

Его четвертая ошибка – назначение двух ничтожеств – бывшего руководителя колхоза и выпускника экономического факультета советского сельскохозяйственного института – главами министерств экономики и финансов. При этом он создал Комитет экономических реформ, состоящий из 24 членов, имеющий целью разработать стратегию экономических изменений. Размер комитета гарантирует, что болтовни будет много, а некомпетентность двух указанных министров означает, что любые позитивные идеи, выработанные этим Комитетом, будут оставаться на бумаге.

Его пятой ошибкой стало назначение Дмитрия Табачника, крайне противоречивой фигуры, на должность министра образования. Табачник известен своими шовинистическими взглядами, которые продемократические украинцы считают глубоким оскорблением своему национальному достоинству. Как пример можно навести его фразу, что западные украинцы не являются настоящими украинцами, что подтверждает цензурированные взгляды советских историков, которые распространяются Кремлем: или заявления о том, что украинский язык и культура процветали в советские времена. Поэтому вовсе не удивительно, что многие украинцы отреагировали на это так же, как афроамериканцы отреагировали бы на назначение главы Ку-клукс-клана Девида Дюка на аналогичную должность – то есть всеукраинскими студенческими забастовками, петициями и демонстрациями против Януковича и Табачника.

Эти пять ошибок всего за несколько недель после его инаугурации нанесли разрушительный удар по легитимности Януковича. 45,5% избирателей, которые проголосовали против него, теперь чувствуют, что были правы; 10-20%, которые проголосовали за него, как за меньшее из двух зол, теперь подозревают, что их страхи относительно авторитарных склонностей Тимошенко были очень преувеличены. И всех тревожит тот факт, что Янукович и его банда донецких «баронов» прибегают к тем же антидемократическим действиям, которые разожгли Оранжевую революцию.

Несколько других увольнений и назначений лишь укрепили это мнение. Директор архивов Службы Безопасности, добросовестный ученый, открывший доступ общественности к документам, которые разоблачают преступления советских времен, был уволен. Национальную телерадиокомпанию Украины отдали в руки несерьезного продюсера развлекательного канала, от которого ожидается полное повиновение. Наибольшее беспокойство, по-видимому, вызывают несколько антидемократических партийных соратников Януковича, которых поставили во главе областных управлений внутренних дел, – должности, которые дают им широкие возможности притеснять свободы обычных граждан.

Продемократические украинцы все больше убеждаются, что Янукович хочет стать украинской версией белорусского диктатора Александра Лукашенко. Однако видение Януковичем сильного правления базируется на стратегическом и, возможно, фатальном непонимании Украины.

Во-первых, Оранжевая революция и пять лет президентства Виктора Ющенко сделали украинское население более сильным, наделив его уверенностью в себе, которой ему недоставало до 2004 года, и консолидировал энергичное гражданское общество, состоящее из профессионалов, интеллектуалов, студентов и бизнесменов, которые не боятся власти. Попытки Януковича создать сильное правление уже наталкиваются и будут продолжать наталкиваться на сопротивление и осмеяние населения.

Во-вторых, хаотический руководящий аппарат Украины не способен стать основой для эффективного авторитарного правления. Сам по себе жесткий разговор не сможет упорядочить раздутую бюрократию. Хуже того, Служба Безопасности и вооруженные силы Украины и Беларуси – это две большие разницы. Янукович может попробовать превзойти Лукашенко, но без сильной бюрократии и аппарата принуждения ему это не удастся.

В-третьих, при условии неэффективного кабинета весь процесс принятия решений будет концентрироваться в руках Януковича. Даже если забыть о его несовершенном образовании и плохом владении информацией, назначении Януковичом Табачника показывает, что президент Украины либо полностью оторван от своей страны, либо вызывающе пренебрегает мнением общественности.

В-четвертых, Украина все еще переживает глубокий экономический кризис. Если Янукович не сделает ничего, чтобы наладить экономику, Украине вскоре будет грозить дефолт, поэтому очень вероятно значительное недовольство его избирателей на Востоке и Юга, которые в основном происходят из рабочего класса. Если Янукович все же проведет серьезные реформы, пострадают те же избиратели, и тут уже абсолютно несомненны забастовки.

Следовательно, преодоление кризиса потребует народной поддержки, которую Янукович быстро разрушает; сильного правительства, которого просто не существует; и максимальной рассудительности, которой также нет в этом уравнении.

По сути, если Янукович будет продолжать делать антидемократические ошибки, он может спровоцировать вторую Оранжевую революцию. Однако в этот раз демонстрантами будут демократы, студенты и рабочие. Перспектива роста нестабильности вряд ли привлечет иностранных инвесторов, а дальнейшее разрушение легитимности, растущая некомпетентность и пустая болтовня не смогут модернизировать украинскую промышленность, сельское хозяйство и образование. Янукович, в конечном счете, может оказаться еще большим неудачником в качестве президента, чем Ющенко.

Хотя эта перспектива и выглядит мрачно, она все еще не безнадежна для нового президента Украины. Он все еще может вырвать скромную победу из лап унизительного поражения, управляя страной не как президент Донецка, а как президент всей Украины. Все, что ему нужно сделать, - это сдержать свою жажду власти и научиться править с оппозицией и с народом. Это не так сложно, ведь это – демократия.

Александр Мотыль, профессор политологии Рутгерского университету (Ньюарк,США).

The Wall Street Journal