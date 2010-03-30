Украина запретила ввоз российского сала
15:14, 30 марта 2010Разное
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Напугала обыкновенная чума
Украина запретила ввоз свиней и продукции из них из Южного, Центрального и Приволжского федеральных округов Российской Федерации.
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственного комитета ветеринарной медицины Украины.
По данным Госкомветмедицины, запрет введен с 30 марта 2010 г. в связи с сообщением Международного эпизоотического бюро о регистрации заболевания свиней классической чумой в Российской Федерации на административной территории Волгоградской, Саратовской и Воронежской областей.
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