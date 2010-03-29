Участника «антитабачной» кампании арестовали на 2 месяца

Сегодня, 29 марта, Шевченковский районный суд города Киева принял решение избрать для Николая КОХАНИВСКОГО меру пресечения свободы в виде содержания под стражей на 2 месяца.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода».

Как отмечает «Свобода», “во время судебного заседания были нарушены все процедурные требования и принципы судопроизводства”. Суд односторонне принимал во внимание свидетельства исключительно помощника Дмитрия ТАБАЧНИКА Виктора ВОРОНИНА, не приобщил к делу показания свидетелей данного инцидента возле Министерства образования.

Комментируя это решение суда, заместитель председателя Всеукраинского объединения «Свобода» Андрей МОХНИК отметил: «Репрессии оккупационной администрации, которые безбожно творятся власть предержащими в Страстную неделю, получат достойный отпор украинцев. В Чистый четверг, 1 апреля, ВО «Свобода» призывает всех украинских патриотов прийти под стены Верховной Рады и Администрации Президента, чтоб заявить свою позицию и дать решительный отпор наступлению украинофобии».

Как сообщал УНИАН, уУголовное дело против Н.КОХАНИВСКОГО возбуждено 18 марта по ч.2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), предусматривающей до 5 лет лишения свободы. Основанием для возбуждения дела стало заявление помощника Д.ТАБАЧНИКА – В.ВОРОНИНА, который обвинил Н.КОХАНИВСКОГО в нападении на него во время митинга с требованием отставки Д.ТАБАЧНИКА. Как отмечают свидетели инцидента, В.ВОРОНИН сам спровоцировал драку.

Н.КОХАНИВСКИЙ был задержан Шевченковским РУ ГУ и доставлен в СИЗО 26 марта.

По информации Украинской народной партии, свои заявления о взятии Н.КОХАНИВСКОГО на поруки уже подписали народные депутаты Андрей ШЕВЧЕНКО, Ярослав ДЖОДЖИК, Андрей ПАРУБИЙ, общественные организации “Молодой рух”, "Люстрация", общественные деятели.