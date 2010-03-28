Ford продает Volvo китайцам

Американский автомобилестроительный гигант Ford подпишет с китайской Geely соглашение о продаже принадлежащего Ford шведского автоконцерна Volvo 28 марта 2010 г. Такое заявление сделал официальный представитель Volvo Пер-Аке Фроберг, передает Associated Press.

По условиям будущей сделки стоимостью около 1,8 млрд долл., в Volvo будут сохранены порядка 4 тыс. рабочих мест. Завершение сделки ожидается в III квартале с.г. Ожидается, что с новым владельцем шведский производитель, в последние годы сталкивающийся с убытками, выйдет на новый - китайский рынок сбыта автомобилей.

Для приобретения Volvo Geely создаст отдельную компанию с уставным капиталом в 8 млрд юаней (1,17 млрд долл.). При этом в рамках сделки будет приобретено 51% акций Volvo за 1,5-2 млрд долл., что увеличит текущую производственную мощность Geely вдвое.

Ранее в этом месяце сообщалось, что китайский производитель, пытаясь выплатить около 2 млрд долл. за Volvo, столкнулся с финансовыми и технологическими затруднениями. Тем не менее, источники близкие к руководству Zhejiang Geely утверждали, что переговоры о покупке Volvo идут по расписанию: соглашение должно быть достигнуто в I квартале текущего года, а уже к маю планируется завершить сделку.

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