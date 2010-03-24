Шестнадцатилетний крымчанин выпрыгнул из электрички
10:08, 24 марта 2010Разное
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Погиб под колесами поезда
Шестнадцатилетний житель Крыма выпрыгнул на ходу из электропоезда и погиб под колесами поезда на переезде в Симферопольском районе полуострова.
Как сообщила пресс-служба крымского управления МЧС, несчастный случай произошел 23 марта в районе станции «Остряково».
«Житель Джанкойского района открыл на ходу дверь вагона электропоезда, выпрыгнул, попал под колеса поезда и погиб», - говорится в сообщении.
По данным МЧС, инцидент расследует линейный отдел милиции и транспортная прокуратура.
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