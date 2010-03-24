Шестнадцатилетний крымчанин выпрыгнул из электрички

Шестнадцатилетний житель Крыма выпрыгнул на ходу из электропоезда и погиб под колесами поезда на переезде в Симферопольском районе полуострова.

Как сообщила пресс-служба крымского управления МЧС, несчастный случай произошел 23 марта в районе станции «Остряково».

«Житель Джанкойского района открыл на ходу дверь вагона электропоезда, выпрыгнул, попал под колеса поезда и погиб», - говорится в сообщении.

По данным МЧС, инцидент расследует линейный отдел милиции и транспортная прокуратура.