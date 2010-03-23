В Киеве начинают акцию «Свинья за рулем»

"Киевзеленстрой" начинает акцию "Свинья за рулем", направленную против недобросовестных автолюбителей, которые паркуют свои автомобили на газонах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

"Киевзеленстрой" призывает автолюбителей проявить высокий уровень социальной ответственности и внутренней культуры, и не парковаться на газонах, - сказал генеральный директор КО "Киевзеленстрой" Александр КОЗЛОВСКИЙ. - Мы будем вести разъяснительную работу, будем выписывать нарушителям штрафы и будем вывешивать таблички "Свинья за рулем" на испорченных газонах - в местах наибольшего скопления нарушителей. Мы намерены серьезно взяться за эту проблему".

По информации “Киевзеленстроя”, автомобиль, припаркованный в зеленой зоне, серьезно повреждает верхний слой почвы вместе с корневой системой растений. Для того, чтобы возобновить повреждение и вырастить на этом месте травяной покров, нужно несколько месяцев. Кроме того, когда автомобиль стоит на газоне, на траву капает масло, бензин и другие автомобильные отходы, повреждая корневую систему растений.

Во исполнение распоряжения Киевской городской государственной администрации от 16.01.09 №30 "О возмещении ущерба, нанесенного объектам благоустройства", при каждом из районных коммунальных предприятий по уходу за зелеными насаждениями объединения "Киевзеленстрой" созданы постоянно действующие комиссии по определению ущерба, нанесенного объектам благоустройства.

Члены этих комиссий начали регулярно осуществлять рейды с целью выявления автомобилей, припаркованных на территории зеленых зон. При выявлении автомобиля, припаркованного в зеленой зоне, представители комиссии осуществляют фотофиксацию автомобиля и составляют соответствующий Акт обследования объекта благоустройства при определении его восстановительной стоимости. Акт подписывают все члены комиссии, а также свидетели.

За то, что водитель припарковался в зеленой зоне, он обязательно понесет наказание. По расчетам объединения "Киевзеленстрой", автомобиль, заехавший в зеленую зону четырьмя колесами, в среднем повреждает 7,0 кв. м газона. Стоимость восстановления такой площади газона составляет 454 грн. Штраф за уничтожение цветников - от 17 до 51 грн. Штраф за наезд на зеленые насаждения двумя колесами – 260 грн.

Как вариант компенсации рассматривается привлечение нарушителей к восстановлению поврежденных ими зеленых насаждений и последующему уходу за ними. За 2009 год были зафиксированы 7 тыс. 107 таких нарушений. "Киевзеленстрой" очень надеется, что в этом году автолюбители будут более ответственными и более сознательными, и подобных нарушений будет мало.