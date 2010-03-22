"Черный археолог" разбирал снаряд в квартире на 5 этаже

28-летний житель Донецка, в квартире которого сегодня взорвался боеприпас, занимался «черной археологией».

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, по прибытию на место взрыва следственно-оперативной группой милиции было установлено, что житель одной из квартир на 5 этаже производил демонтаж взрывного устройства времен Второй мировой войны. При демонтаже произошла детонация и взрыв.

В милиции также напомнили, что работающая на месте происшествия взрывотехническая служба ГУ МВД области обнаружила по месту жительства мужчины миноискатель, около 70 единиц взрывных устройств - мины, гранаты, патроны. «Молодой человек занимался так называемой «черной археологией», - сказали в управлении внутренних дел, отметив, что виновник случившегося был госпитализирован в больницу.

«По счастливой случайности никто из жильцов данного дома не пострадал», – сообщили в ГУ МВД.

Все найденные боеприпасы взрывотехники вывезли на полигон для последующего уничтожения.

Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении фигуранта происшествия уголовного дела по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Как сообщал УНИАН, сегодня около 12.00 в одной из квартир пятиэтажного жилого дома в центре Донецка произошел взрыв. По данным милиции, «взорвался один из предметов времен войны».

В результате взрыва были повреждены стеклянные рамы на балконе, оконный блок в комнате, повреждений конструкций жилого дома не было выявлено.

В комнате данной квартиры были найдены около 70 различных боеприпасов времен Второй мировой войны (артиллерийские снаряды, минометные мины, гранаты, патроны).

Жители подъезда дома были немедленно эвакуированы, а пиротехники МЧС вынесли опасные предметы из квартиры.