В донецкой квартире, где прогремел взрыв, нашли еще 70 снарядов и мин

В центре Донецка из квартиры, в которой сегодня прогремел взрыв, после эвакуации жильцов дома пиротехники вынесли около 70 боеприпасов времен Второй мировой войны.

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области.

В МЧС напомнили, что сегодня в 11.25 поступила информация о взрыве в жилом доме по ул. 50 лет СССР. На месте события выяснилось, что на балконе 5-го этажа произошел взрыв неизвестного предмета.

В результате взрыва были повреждены стеклянные рамы на балконе, оконный блок в комнате, повреждений конструкций жилого дома выявлено не было. В комнате данной квартиры были найдены около 70 единиц боеприпасов времен Второй мировой войны (артиллерийские снаряды, минометные мины, гранаты, патроны).

На месте происшествия был обнаружен пострадавший житель квартиры, 1981 года рождения, который получил легкие ранения и был направлен в больницу.

Жители подъезда дома были немедленно эвакуированы.

Взрывотехническая лаборатория УМВД области совместно с пиротехнической группой аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ МЧС Украины в Донецкой области осуществили вынос взрывоопасных предметов из здания. Затем пиротехнической группой МЧС найденные взрывоопасные предметы были загружены в специальный автомобиль для дальнейшей транспортировки и обезвреживания.

По факту наличия в жилом помещении взрывоопасных предметов проводится следствие.