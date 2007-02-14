Мария Шарапова рассказала, как её семья бежала от аварии на ЧАЭС

Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о передаче $100 тысяч в поддержку проектов восстановления районов, пострадавших от аварии на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году.

"Эти деньги предназначаются на поддержку районов Белоруссии, России, Украины, пострадавших от Чернобыльской аварии. Средства пойдут на строительство спортивных площадок, компьютеризацию школ, оснащение госпиталей", - сказала Шарапова на пресс-конференции в штаб-квартире ООН.

Шарапова рассказала журналистам, что ее семья, проживавшая на момент аварии в Гомеле, вынуждена была переехать в Сибирь, чтобы обезопасить её - тогда еще ожидаемого ребенка (теннистистка родилась 19 апреля 1987 г. - УНИАН). В районах, зараженных радиацией, до сих пор живут ее родные.

Сегодня же она стала послом доброй воли Программы развития ООН и подписала с Организацией контракт на $1 в год.

ООН с 1950-х годов привлекает к сотрудничеству знаменитостей из мира искусств и спорта. Послами доброй воли организации являются футболисты Рональдо и Зидан, актеры Анджелина Джоли и Майкл Дуглас, виолончелист Йо-Йо Ма, джазовый трубач Уинстон Марсалис, оперный певец Лючано Паваротти, баскетболист Мэджик Джонсон, боксер Мохаммед Али и многие другие звезды спорта и искусства.

Все они получают от ООН свою символическую зарплату, внося многотысячные пожертвования в программы борьбы с бедностью, эпидемиями, неграмотностю, стихийными бедствиями.

Однадолларовый контракт становится все более популярен - мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, победив на выборах, также отказался от официальной заработной платы, подписав контракт стоимостью в $1.

РИА "Новости"