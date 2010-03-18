Chery Amulet врезался в автобус: 1 погибший, 6 раненых
10:13, 18 марта 2010Разное
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ДТП в Симферополе
Один человек погиб и шестеро получили травмы в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Симферополе.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымской Госавтоинспекции, автомобиль Chery Amulet выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус «Богдан». Водитель легкового автомобиля умер в больнице.
Травмы различной степени тяжести получили водитель и пять пассажиров автобуса - все жители Крыма.
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