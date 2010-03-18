Chery Amulet врезался в автобус: 1 погибший, 6 раненых

Один человек погиб и шестеро получили травмы в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Симферополе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымской Госавтоинспекции, автомобиль Chery Amulet выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус «Богдан». Водитель легкового автомобиля умер в больнице.

Травмы различной степени тяжести получили водитель и пять пассажиров автобуса - все жители Крыма.