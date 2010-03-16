Януковича пригласили в театр

Народный артист Украины, художественный руководитель Национального академического драматичного театра имени Ивана Франко Богдан СТУПКА пригласил Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА на празднование 90-летия театра, которое состоится 27 марта в Международный день театра.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, сегодня В.ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О кинематографии» и другие законы Украины относительно поддержки производства национальных фильмов», который должен облегчить жизнь отечественного кино.

Такое решение главы государства было с благодарностью воспринято всей творческой элитой, отмечается в сообщении.

Б.СТУПКА пришел на встречу к Президенту Украины, чтобы поблагодарить за это решение и пригласить на празднование 90-летия театра имени Франко.

«И актеры-«франковцы», и весь коллектив, и я в том числе, и дирекция приглашаем Вас на наш праздник. Будем очень рады видеть Президента», – отметил Б.СТУПКА.

Президент Украины напомнил, что во время пребывания в Шевченковском заповеднике на Чернечей горе он пообещал заботиться о гуманитарной сфере.

«Это очень важно, чтобы наше национальное достояние, чтобы наша политика способствовали объединению Украины», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.