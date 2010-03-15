Названия станций в Киевском метро готов объявлять Кашпировский

Экстрасенс Анатолий КАШПИРОВСКИЙ выразил готовность принять участие в юбилейном проекте Киевского метрополитена, в рамках которого названия станций будут объявлять знаменитости, пишет газета "Сегодня".

Как отмечает издание, уже в апреле метро должно заговорить голосами известных людей, но кандидатуры пока не подобраны. Напомним, к своему 50-летию подземка обещает запустить необычный проект: станции будут объявлять известные политики, артисты, звукоимитаторы — все, кто согласится. «Это проект некоммерческий. Мы артистам и политикам платить не будем и с них ничего не возьмем», - сказал начальник Киевского метрополитена Петр МИРОШНИКОВ.

Главная задача проекта - поднять пассажирам настроение. Правда, прошлый эксперимент с детскими голосами провалился. Пассажиры жаловались, мол, голоса слишком высокие, резкие, а потому метрополитеновцы вернулись к прежнему голосу - руководителя кукольного театра Николая ПЕТРЕНКО, который объявляет станции в подземке около 20 лет.

На этот раз, уверены в метро, успех зависит от конкретного героя. «Сегодня» предложила подземке свои посреднические услуги по привлечению звезд. На предложение метро объявлять станции готов откликнуться экстрасенс, певцы и резиденты «Камеди клаб-Украина». А вот политики к идее отнеслись прохладно.

«Моего голоса только еще в метро не хватало, мне вообще эта идея как-то не нравится», - сказала первый заместитель мэра Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ. По ее мнению, «там должны быть голоса не публичных людей, а правильно поставленные психологами голоса дикторов». Мэр Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ был лаконичен: «Нормальная идея». Но взяться за озвучку мэр не готов.

Экстрасенс А.КАШПИРОВСКИЙ, напротив, идеей заинтересовался. «Я, конечно, плохо знаком с киевскими станциями, но идея неплохая. Я, кстати, на украинском спокойно смогу говорить», - заявил он.

Игорь ЛИХУТА уверяет, что вместе с женой Таей ПОВАЛИЙ они бы приобщились к проекту, а резидент «Камеди клаба» Дядя Жора уже даже продумал шуточные варианты, как объявлять станции. «К примеру, КПИ — всем студентам взять зачетки и на выход!».

Согласен вещать и певец Виктор ПАВЛИК. «Станция «Печерская» — чтобы росли печерицы, станция «Театральная» — радость театралам. Я, наверное, один из немногих публичных людей, кто хоть иногда ездит в метро. Так что ехать и слушать свой голос было бы вдвойне приятно», - сказал певец.