Янукович положил в основу своей программы соседские претензии к Украине, от чего сам и страдает

Поучительное зрелище

Все претензии Москвы к Украине изначально надуманы.

Это придирки, и притом настолько вздорные, что становится совершенно ясно: нечто действительно серьёзное скрывается где-то за ними, как за дымовой завесой.

Вот положение русского языка. В Украине почти половина русских и русскоязычных. Если бы они чувствовали себя ущемлёнными, то давно бы разнесли страну, тем более – имея такой тыл, как Россия. О судьбе русского языка здесь нет ни малейшего беспокойства у самых рьяных борцов за его права, и все это прекрасно знают, включая Кремль. Как и то знают, что если какой язык и нуждается в защите, так это украинский.

Вот судьба российского Черноморского флота в Севастополе. Все, включая Кремль, прекрасно знают, что этот флот России не нужен ни в Севастополе, ни где бы то ни было. Его роль – пропагандистская. Но пропаганда – дело подвижное, гибкое. Начни сегодня талдычить, что флот надо перенести на Луну, и завтра-послезавтра все русские патриоты будут кричать, что только там ему и место.

Вот газовая труба. Никто не мешает Москве вложить в неё столько денег, сколько желает, и убедительно показать, что она не претендует ни на что, кроме своей части навара. Никто не заставляет её демонстрировать мнимую озабоченность надёжностью Украины и притязать на роль гаранта её добросовестности.

Вот прославление неугодных России деятелей украинского прошлого. Обычному жителю России столько же дела до Бандеры, сколько обычному жителю Украины до Николая Второго, царских и белых генералов, вчера считавшихся в России заклятыми врагами, а сегодня – такими святыми, что сам Путин на свои деньги воздвигает надгробие Деникину.

И эти-то высосанные из пальца претензии Москвы В.Янукович положил в основу своей программы. Раз они предъявлялись моему противнику, значит, мне сам Бог велел их огласить от себя. Что из этого выйдет, мы сейчас увидим.

Сделает он, допустим, русский язык вторым, а на деле первым и единственным, государственным языком. Для его избирателя это будет день как день. Не чувствовал себя ущемлённым до сих пор, не почувствует себя на седьмом небе и теперь. А вот для украинства это станет чёрным днём календаря и толкнёт многих на такие подвиги, которые поделят историю Украины на до и после.

Продлит он, допустим, пребывание флота. Его избиратель примет это как должное, но праздновать не будет. А украинство встанет на дыбы.

Лишит он, допустим, геройского звания мёртвых Шухевича и Бандеру (но не Кивалова здравствующего). Его избиратель удовлетворённо хмыкнет и вернётся к своим делам. А вот для украинства такой президент станет уже не просто чужим, а врагом.

Втащит он, допустим, Украину в Таможенный союз (не втащит, но предположим). Его избиратель может этого и не заметить, а украинство скажет, что Янукович вернул Украину в СССР и с ним надо бороться не на жизнь, а на смерть.

Вот так он сделается фигурой, которая невольно сплотит украинство. Дело Ющенко обретёт второе дыхание, счёты в «оранжевой среде» будут отложены до лучших времён.

Понятно, что Янукович будет стараться чем-то угодить и украинству. В глубине души он будет только радоваться каждому случаю, который поможет ему замотать то или иное из обещаний. Соответствующие заботы на его челе будут иногда взывать даже о сочувствии, но в первую очередь это будет глубоко поучительное зрелище. Боже вас упаси, будущие кандидаты в президенты, тачать свои программы из соседских претензий к вашей стране! Это не только предосудительно, но и чревато большими разочарованиями в вашей личной политической жизни, тем более что подлинная соседская претензия к Украине была, есть и будет одна: её государственность.

Анатолий Стреляный, «Комментарии»