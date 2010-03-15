На Киевском водохранилище добровольцы спасают рыбу от замора (фото)

Из-за морозов и толстого льда рыбе не хватает кислорода в воде. Чтобы спасти положение, рыбаки на Киевском водохранилище несколько недель назад начали рубить лунки. В них вставляли вязки из камыша, чтобы проходил воздух.

Массовый замор рыбы начался после резкого спуска воды в водохранилище более чем на 1 метр. Из-за кислородного голодания рыба, которая раньше сбилась возле трещин во льду, теперь оказалась в ледяной ловушке и массово погибает.

Рыбаки-любители начали скалывать лед на мели в районе 3-х километров от дамбы и возле поселка Лебедевка, Вишгородского района. Ледокол в водохранилище пройти не может, он находится у речпорту Киева и через шлюзы не пройдет, поэтому в операции участвуют добровольцы, рыбоохрана, МНС, рыбалки.

Фото Александра Синицы / УНИАН