Шесть подростков остановили 100 лифтов

Работниками криминальной милиции по делам несовершеннолетних УМВД Украины в Сумской области задержаны по подозрению в хищении цветных металлов из лифтового оборудования шесть подростков.

Как сообщила УНИАН сотрудник ЦОС УМВД Украины в Сумской области Галина КОЖЕДУБОВА, задержанные проникали в машинные отделения лифтов, предварительно подобрав ключи. Попав во внутрь, отключали лифты и совершали хищение катушки тормозов лифтов. Эти катушки обеспечивают безопасность проезда и без них лифты работать не могут. В результате этих краж по городу остановилось приблизительно 100 лифтов, а это десятая часть общегородского количества. Похищенные катушки злоумышленники сдавали в пункты приема металла по 25–40 гривен. Стоимость же одной катушки с установкой - приблизительно 800 гривен.

По факту хищений возбуждено уголовное дело.