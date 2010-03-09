В японском храме нашли 300 долларов с покаянным письмом

В Японии человек, укравший когда-то в храме из ящика для пожертвований прихожан 100 долларов, вернул туда деньги в трехкратном размере.

Как сообщили японские СМИ, конверт с 30 тысячами иен (около 300 долларов) и покаянным письмом был обнаружен в ящике для пожертвований служителями синтоистского храма Яма-дзиндзя в японском городе Уцуномия.

Конверт был опущен в ящик для пожертвований, куда прихожане и посетители кладут деньги. В нем находились 30 тысяч иен и письмо, в котором автор приносил извинения за то, что 10 лет назад, будучи ребенком, украл из этого ящика 10 тысяч иен (около 100 долларов). Он сообщил, что став взрослым и начав вести самостоятельную жизнь, понял, каким трудом зарабатываются деньги и решил искупить свою детскую вину, вернув в храм украденные деньги.

“Когда я думаю, какая важная просьба (к богам) должна была быть у того человека, который оставил в ящике 10 тысяч иен, меня переполняет раскаяние и чувство вины”, - говорится в письме.

Обычно пожертвование храму не превышает 1 тысячи иен (10 долларов). Храм решил направить свалившееся на него богатство в организацию помощи инвалидам и престарелым. Для того, чтобы проинформировать о дальнейшей судьбе денег безымянного дарителя, на дверях храма повесили письмо с благодарностью и извещением, куда были пожертвованы деньги.