Луценко рассказал, что самое сложное в лежании на диване

Юрий Луценко называет переход в оппозицию "вызовом морального плана".

"Вы понимаете, что для каждого это не так просто. Это мы перед вами, перед камерами немного бравируем, а на самом деле перейти из высокого кабинета в оппозицию - это вызов, в первую очередь морального плана", - сказал он журналистам.

"Самое сложное, я это знаю по себе, поскольку был в оппозиции не один раз, уже раз пять… самое сложное, это когда на пятый день лежания на диване тебе никто не звонит", - заявил Луценко.

"И когда те, кто тебе вчера был готов пропеть Гомера, и какие угодно дифирамбы, сегодня переходят на другую сторону улицы", - подчеркнул он, сообщает Лига.net.

Луценко отметил, что все это ждет тех, кто сейчас переходит в оппозицию: "Именно поэтому важно чувствовать, что остались друзья, товарищи, для которых должности ничто, а отношения – все".

"Поэтому я хочу сказать Юлии Владимировне (Тимошенко) спасибо за работу и сказать, что мое плечо рядом с ее плечом в будущей оппозиционной деятельности", - сказал он.

"Я считаю необходимым поблагодарить ее, сказать, что это был один из моментов моей жизни, который мне хорошо запомниться. И хочу выразить ей моральную поддержку перед переходом в оппозицию", - заявил Луценко.

Как известно, в среду Верховная Рада отправила правительство в отставку.

И.о. премьера Юлия Тимошенко объявила своем о переходе в оппозицию.

Украинская правда