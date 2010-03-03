В Москве в ДТП погиб актер Юрий Степанов
02:21, 03 марта 2010Разное
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Ехал домой на "частнике"
|"Штрафбат"
По данным ГИБДД, автомобиль ВАЗ-2104, в котором ехал Степанов, ждал зеленого сигнала светофора на перекрестке, когда в него сзади врезалась Мазда. Машину актера выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с проезжавшим на высокой скорости автомобилем ВАЗ-2112.
Актер погиб на месте.
По данным LifeNews, Степанов ехал в автомобиле "частника" домой из театра и сидел на правом переднем сидении.
Известны роли актера в фильмах Время танцора, Штрафбат, Шукшинские рассказы, Жмурки, Первый после Бога, Дикое поле, Внеземной, Караси.
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