В Москве в ДТП погиб актер Юрий Степанов

В ночь на 3 марта в ДТП на юго-востоке Москвы погиб известный актер Юрий Степанов.

По данным ГИБДД, автомобиль ВАЗ-2104, в котором ехал Степанов, ждал зеленого сигнала светофора на перекрестке, когда в него сзади врезалась Мазда. Машину актера выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с проезжавшим на высокой скорости автомобилем ВАЗ-2112.

Актер погиб на месте.

По данным LifeNews, Степанов ехал в автомобиле "частника" домой из театра и сидел на правом переднем сидении.

Известны роли актера в фильмах Время танцора, Штрафбат, Шукшинские рассказы, Жмурки, Первый после Бога, Дикое поле, Внеземной, Караси.