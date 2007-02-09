Грузовик врезался в пассажирский автобус: есть жертвы

Во время дорожно-транспортного происшествия в Тернопольской области пострадало 9 человек, один из них от полученных травм умер в больнице.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, сегодня около 7-ми утра на автодороге возле с. Подогородное, вблизи Тернополя, грузовой автомобиль “Мицубиси-спринтер” столкнулся с пассажирским автобусом “ЛАЗ”.

Как установили работники ГАИ, водитель грузового автомобиля во время выполнения обгона не убедился в беспечности маневра и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с рейсовым автобусом “Тернополь-Бережаны”, в котором находилось 20 пассажиров.

По предварительным данным, в результате ДТП получили травмы семеро пассажиров автобуса, один из них умер в приемном отделении больницы. Травмирован также виновник трагедии - водитель грузовика.