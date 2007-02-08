Спасатели едва успевают считать погибших

Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы призывает граждан соблюдать правила безопасности на воде и на льду.

Об этом говорится в переданном УНИАН обращении МЧС к соотечественникам.

Министерство сообщает, что в течение последних лет ситуация с возникновением чрезвычайных ситуаций на водных объектах остается неутешительной. За осенне-зимний период в прошлом году утонули 173 наших соотечественника, из них 11 детей, а с начала 2007 года - 66 человек, из них 6 детей. Также, как напоминает МЧС, 7 февраля возле села Каменское Никопольского района Днепропетровской области, в заливе Каховского водохранилища во время ледовой рыболовли на расстоянии около 100 метров от берега попали под лед трое рыбаков. При попытке их спасти трое граждан, также упали в воду. Все шестеро погибли.

Эти случаи произошли из-за грубого нарушения требований правил поведения на водных объектах Украины.

В связи с чем МЧС обращается ко всем гражданам с суровым предупреждением: при условиях образования тонкого льда выход на лед категорически запрещен!

«Будьте крайне осторожны, берегите свою жизнь и жизнь своих близких! Соблюдайте правила безопасности на воде и льду, приучайте к этому детей! Не пренебрегайте правилами безопасности! Только совместными усилиями мы сможем предотвратить беду», - говорится в обращении МЧС.