В Запорожье светофоры играют Шопена и Рахманинова

В Запорожье светофоры на самых оживленных перекрестках города оборудовали спецустройствами с записями классической музыки и звуковыми сообщениями о начале и завершении времени пересечения дороги пешеходами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской мэрии, цель установки новых устройств - дополнительное оповещение пешеходов о допустимости времени перехода через оживленные автомагистрали.

"На светофоре зажигается зеленый свет, и мужской голос на государственном языке сообщает пешеходам о том, что дорогу переходить можно. После этого звучат фрагменты произведений Штрауса, Чайковского, Рахманинова или Шопена, а за несколько секунд до смены сигнала светофора музыка прекращается и звучит предупреждение о том, что переход через проезжую часть завершается", - рассказали в пресс-службе.

Согласно официальным данным мэрии, стоимость одного такого устройства - 1700 грн.

На сегодняшний день, в Запорожье их установлено 18 штук, однако в дальнейшем предполагается включать оборудование светофоров данными устройства в планы работ по ремонту всех оживленных автомагистралей города.

"По мнению городских властей, такие светофоры не только уменьшат количество ДТП с участием пешеходов, но и повысят культурный уровень горожан: фрагменты мелодий Чайковского, Штрауса, Рахманинова и других популярных композиторов, услышанные во время перехода улицы, вызывают желание послушать их произведения в полном объёме", - сообщает пресс-служба мэрии.