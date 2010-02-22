Возле границы с Россией задержали бронированную машину

Бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ) задержал наряд отдела пограничной службы «Свеса» Сумского пограничного отряда.

Об этом сообщил УНИАН руководитель пресс-службы Сумского пограничного отряда Александр ШИШКА.

По его словам, патруль остановил БРДМ за несколько сотен метров от государственной границы вблизи села Марчихина Буда Ямпольского района Сумской области, расстелив на его пути средство принудительной остановки. Пытаясь обойти «кактус», нарушитель застрял в снегу.

Задержанная БРДМ - конверсионная, вооружение на ней демонтировано. Транспортное средство изъято в установленном порядке, проинформировал А.ШИШКА.

Водитель, гражданин Украины, за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины привлечен к административной ответственности.