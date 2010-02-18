Пилот-самоубийца направил самолет в здание налоговой

Одномоторный самолет врезался в семиэтажное здание Службы внутренних доходов в городе Остин, штат Техас. В результате катастрофы в здании начался пожар. Множество людей эвакуированы, один человек пропал без вести, как минимум двое пострадали - они доставлены в больницу.

News8Austin со ссылкой на пожарных сообщает, что существует угроза обрушения здания, так как металлические конструкции могут не выдержать высокую температуру.

По данным полиции, самолет принадлежит жителю Остина Джозефу Эндрю Стаку (Joseph Andrew Stack), который, скорее всего, и находился за штурвалом. Следствие обнаружило предсмертную записку Стака на его странице в Интернете. CNN уточняет, что в письме излагаются обвинения в адрес правительства США, налоговой службы, церкви и жены автора послания.

Ранее сообщалось, что прежде чем врезаться на самолете в здание налоговой службы Стак поджег собственный двухэтажный дом.