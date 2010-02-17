В Киеве автобус с 30 пассажирами протаранил груженную фуру
Догнал на полной скорости
Сегодня в Киеве на Жилянском мосту со стороны Одесской площади произошло столкновение автобуса с грузовой фурой.
Об этом сообщается на сайте новостной телепрограммы ТСН канала “1+1”.
По данным ГАИ, двухсекционный автобус "Киевпасстранса" на полной скорости протаранил груженную фуру. От сильного удара у автобуса вылетело лобовое стекло.
По словам очевидцев, в момент ДТП в автобусе находились около 30 человек. Информации о пострадавших пока нет.
"По дороге ехала большая фура, которая начала тормозить. Почему водитель автобуса этого не увидел, тяжело сказать. Возможно, выдавал билеты, считал деньги, а может, просто растерялся. В итоге автобус с людьми на полной скорости догнал грузовик", - рассказал один из очевидцев ДТП.