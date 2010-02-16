Международные аплодисменты Януковичу. Вооруженные перевороты становятся анахронизмом

Нет смысла опротестовывать в однобоких судах какую-то отдельную часть этой комплексной операции, например, подсчет голосов. Это все равно, что вытащить одну спицу из велосипедного колеса... МНЕНИЕ Школа Парвуса – Ленина

От рождения и до смерти человек находится в окружении обмана и лжи.

Сначала его дурят серым волком, потом капитализмом, потом коммунизмом, демократией, языком или НАТО. Зависит от того, кто дурит. И всю жизнь мы пытаемся избежать потерь путем распознавания, изучения, разгадки технологии обмана и соответствующего реагирования. Но технологии тоже развиваются.

Наиболее утонченные и красивые аферы вызывают восхищение и у жертв тоже.

Помню, как в далеком 1979 году мне разменяли сотню в поезде Киев–Кишинев. Утром не досчитался сорока рублей. Треть зарплаты! Но высокое качество и профессионализм мошенничества и осознания того, что в поезде оказалось еще десятка два таких же лохов, облегчили ощущение материальной потери, обогатили опыт и в будущем удержали от более масштабных афер.

Не спасает индивидуума и коллективный разум. Напротив, стадность облегчает процесс тотального обворовывания. Вспомните эпидемию трастов, фондов, пирамид. Яков Исидорович Перельман еще в 1927 году опубликовал книгу «Живая математика». В ней довольно просто и доступно изложены математические закономерности народных игр в большие деньги. В частности, игры в пирамиды. Показано: шансов выиграть нет. Интересно, что книжка была адресована ученикам советских трудовых школ молодежи. Знали, чему учить! Только вот неблагодарная молодежь, невзирая на многократные переиздания этого бестселлера, в массе своей так ничему и не научилась. Научились, похоже, лишь отдельные...

Когда массовые технологии обмана используют для достижения политических целей, то они вроде бы теряют свою криминальную сущность и гордо именуются политтехнологиями. А вся преступная толпа махинаторов, плутов и манипуляторов – соответственно, политтехнологами.

Один из первых известных политтехнологов был Парвус – злой гений Российской империи. Уроженец местечковой Беларуси Александр Гельфанд, он же Парвус, имел патологическую любовь к деньгам и немалый талант в области афер. Будучи распорядителем Максима Горького по сбору гонораров за очень популярную в Европе пьесу «На дне», своровал более ста тысяч франков и потратил их на роскошное турне с любовницей по Италии. Лишь большие деньги могли пробудить у женщин любовь к ожиревшему, 150-килограммовому Парвусу. Итальянской любовницей была «пламенная революционерка» Роза Люксембург, именем которой у нас названы тысячи улиц, санаториев, фабрик и заводов. Когда в России сложилась революционная обстановка, именно Парвус, осиянный возможностью легкой наживы, вычислил реальные шансы на захват власти, разработал проект, или, по-современному, бизнес-план, и получил огромный аванс от немцев. Половину денег тут же прибрал себе, а второй половины хватило чтобы заслать в Россию спецвагоном Ульянова-Ленина с соратниками и для успешного начала реализации преступного замысла. Потом по требованию революционного времени все заслуги приписали Ленину, да и жаба давила делиться награбленным.

Украинские выборы и новейшие технологии В последние годы в Украине очень популярными стали рейдерские захваты.

Подготовка рейдерской атаки ведется в условиях полной секретности. Первоклассные узкоспециализированные юристы изучают документы жертвы, находят слабые места и юридические зацепки, готовят иски в суд (как правило, в свой, карманный) и тихонечко доводят дело до нужного судебного решения. И выясняется, что по документам предыдущий владелец – уже не владелец. После этого на сцене появляется судебный исполнитель с братвой для фактического отбирания объекта и оглашения факта смены собственника.

Такая эффективная, отшлифованная годами технология не могла не попасть в поле зрения политтехнологов. Но в государственных масштабах выдержать секретность подобной атаки невозможно. Потому всю подготовку решили проводить цинично и агрессивно, в открытом режиме. Вся Украина, да и весь мир, затаив дыхание, наблюдали за подготовкой рейдерской атаки на президентский пост. Были тщательным образом просчитаны и целенаправленно устранены все, вплоть до самых незначительных, препятствия: снят министр внутренние дел, изменен закон о выборах, выверен состав ЦИК, прокуратуры, административного и других судов, не допущены на контролируемые территории грузинских наблюдателей и тому подобное. Особенно точно и своевременно наносились финальные штрихи – в последние два недели перед вторым туром. Это обеспечило полное преимущество на каждом направлении борьбы.

Конечно, без колоссальной финансовой инъекции, без таких дорогих деньжат, ничего бы не было. Деньги имеют страшную власть над человеком. Антон Павлович Чехов – любимый «украинский поэт» Януковича – еще сто лет назад искусно изобразил, правда, не в стихотворениях, а в прозе, – то, на какую подлость способен человек за деньги («В море»).

Вторая, решающая часть операции, напротив, проводилась тихо, в деловой атмосфере отлично настроенного механизма. Все детали этого механизма были хорошо подмазаны и не скрипели.

Оба этапа и вся комплексная операция были проведены настолько добротно и виртуозно, что принесли не только желаемый результат, но и немедленное одобрение со стороны мировых лидеров. Даже оппоненты признают, что все сделано филигранно. А короче, просто КРАСИВО. В соответствии с законами гармонии в природе: красивое – значит, правильное! Красивое не может быть незаконным...

Нет смысла опротестовывать в однобоких судах какую-то отдельную часть этой комплексной операции, например, подсчет голосов. Это все равно, что вытащить одну спицу из велосипедного колеса. Движение велосипеда существенно не изменится.

Масштабность и значимость разработанного и успешно протестированного в Украине нового подхода к демократическим выборам высоко оценивают в мире. Перевернута новая страница в политике. Отныне вооруженные перевороты становятся анахронизмом. Можно ожидать применения новейшей методики в других странах, например в Венесуэле, Беларуси и даже в России.

Именно поэтому Виктор Янукович получает международные аплодисменты и поздравления с законной победой. У них хватает своих проблем. Потому всем им принципиально важно иметь стабильную прогнозируемую Украину. А как будет жить народ этой страны, то личная проблема самого народа.

В паре Ленин–Парвус мы знаем, кто есть кто. А чья же светлая неординарная голова стоит за Виктором Януковичем? Предлагаю всем решить эту задачку самостоятельно.

Константин Ус, г. Запорожье