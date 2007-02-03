Кинологи не нашли людей под обломками
16:32, 03 февраля 2007Разное
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В центре Одессы обрушился двухэтажный дом
Сегодня в центральном районе Одессы произошло обрушение двухэтажного дома.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, сразу на место прибыли аварийно-спасательные подразделения МЧС.
В разрушенном доме были две квартиры. По информации соседей, в квартире на первом этаже проводились ремонтные работы с нарушением строительных норм, что, вероятно, и стало причиной обрушения всего дома.
При проведении спасательных и поисковых работ были задействованы 60 спасателей МЧС, 8 единиц пожарно-спасательной техники и кинологи. Людей под обломками не обнаружено.
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