Кинологи не нашли людей под обломками

Сегодня в центральном районе Одессы произошло обрушение двухэтажного дома.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, сразу на место прибыли аварийно-спасательные подразделения МЧС.

В разрушенном доме были две квартиры. По информации соседей, в квартире на первом этаже проводились ремонтные работы с нарушением строительных норм, что, вероятно, и стало причиной обрушения всего дома.

При проведении спасательных и поисковых работ были задействованы 60 спасателей МЧС, 8 единиц пожарно-спасательной техники и кинологи. Людей под обломками не обнаружено.