Представители кандидатов не проводили агитации в колониях

Агитация в поддержку только одного из кандидатов в президенты в исправительных колониях Херсонской области, как это сообщали в СБУ, не проводилась.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил начальник Херсонского облуправления Госдепартамента по исполнению наказаний в Херсонской области Петр БОНДАРЬ.

«Администрация колоний агитацией не занималась. Также к нам не обращались представители кандидатов в президенты с просьбой об агитации. Если бы обратились, мы бы предоставили всем равные возможности», - сказал П. БОНДАРЬ.

Также он опроверг информацию СБУ об ослаблении режима содержания заключенных. «В связи с выборами у нас наоборот усиленный вариант несения службы. Проводятся дополнительные проверки и обыски заключенных», - отметил начальник управления.

Как сообщал УНИАН, пресс-центр СБУ распространил информацию о том, что администрации исправительных колоний Херсонской области содействуют проведению агитации среди заключенных в пользу только одного из двух кандидатов на пост Президента Украины. При этом, по данным СБУ, безосновательно ослабляется режим содержания заключенных.