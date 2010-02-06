Милиция задержала владельца «Газели», загоревшейся в подземном паркинге

Милиция задержала владельца «Газели», который скрылся после загорания машины в подземном паркинге торгового центра «Шок» в Виннице.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Винницкой области, 5 февраля около 9.00 в городское управление милиции поступило сообщение о пожаре в подземном паркинге ТЦ «Шок» по улице Келецкой. Пока спасатели пытались затушить пламя, которое распространилось по всей площади паркинга (около 2 га), работники следственно-оперативной группы милиции расследовали причины чрезвычайного происшествия.

Предварительно было установлено, что пожар возник в результате возгорания автомобиля «Газель», который доставил в торговый центр мебель. Водитель на парковке прогревал машину, оборудованную газовой установкой.

Сначала пожар пыталась ликвидировать охрана ТЦ, однако за считанные минуты пламя перебросилось на потолок помещения и быстро распространялось. Работники МЧС в течение трех часов боролись с огнем. Около 12.00 пожар удалось ликвидировать.

Огнем было повреждено 10 легковых автомобилей и 4 микроавтобуса.

С места чрезвычайного происшествия был госпитализирован житель Хмельницкого, владелец мебели, который вместе с водителем «Газели» привез товар. Мужчина с ожогами находится в больнице.

63-летний водитель и владелец «Газели», винничанин, скрылся. Милиция установила его местонахождение, и ночью задержала. Расследование продолжается.