Китайские дети должны сообщать взрослым о порносайтах

Образовательные программы о вреде порнографии и опасностях ее распространения в Интернете появятся вскоре в китайских школах, распоряжение об этом, как сообщает РИА "Новости", распространило министерство образования КНР.

Ведомство обратилось к начальным и средним учебным заведениям страны с призывом "помочь учащимся избежать негативного влияния порнографии в Интернете и мобильном контенте", а также поощрять учеников к тому, чтобы они сообщали взрослым о ресурсах подобного рода, говорится в опубликованном на сайте ведомства сообщении.

В рамках новой кампании школам рекомендована разработка соответствующих педагогических программ, нацеленных на разный возраст учащихся. Программы должны помогать детям найти верные ориентиры в Сети, понять, какой вред наносят порнографические и пропагандирующие жестокость сайты, защитить детей от распространения нецензурной лексики и сомнительного общения в Интернет-пространстве.

Школам также рекомендовано установить Интернет-фильтры, чтобы защитить учеников от информации, которая могла бы плохо повлиять на их нравственность. Родителям учеников министерство советует подключиться к борьбе по защите детей от порнографии и проводить с ними больше свободного времени.