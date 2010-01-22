Преступник украл иномарку, вызвав эвакуатор

В Тернополе ранее судимый местный житель вызвал эвакуатор, чтобы украсть легковой автомобиль “Фольксваген Гольф".

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

По данным правоохранительных органов, по объявлению вор вызвал эвакуатор и объяснил его водителю, что автомобиль сломался и за определенную плату попросил отогнать иномарку туда, куда должен подойти мастер по ремонту. Эвакуаторщик, ничего не подозревая, забрал автомобиль и отвез по адресу, указанному заказчиком.

Когда работники правоохранительных органов по обращению настоящего владельца автомобиля через два часа установили его местонахождение, оказалось, что автомобиль уже был разукомплектован и порезан на части.

Мужчину, который незаконно завладел транспортным средством, работники милиции арестовали, и тот сознался в содеянном. В гараже милиция изъяла номерные знаки, колеса, ходовую часть и пр.

Правоохранители подозревают тернопольчанина, раньше также судимого за угон автомобиля, в других кражах. Против него возбуждено уголовное дело по статье 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.