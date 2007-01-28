На Винниччине в автокатастрофе погибли двое водителей и пассажирка

10:30, 28 января 2007
Разное
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Еще два человека госпитализированы

Вчера в 17.23 вблизи с. Пултивцы Винницкой области на автодороге Могилев-Подольский - Винница столкнулись пассажирский микроавтобус "Peugeot" и легковой автомобиль "WV-Santana".

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека (два водителя и пассажирка легкового автомобиля) и два человека (из них ребенок 2003 г.р.) с травмами разной степени тяжести госпитализированы.

По факту ДТП правоохранительными органами проводится расследование. На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Винницкой области.

* * *Всего за сутки на территории Украины зарегистрировано 117 ДТП, в которых погибло 19 лиц и 142 - травмировано.

 

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