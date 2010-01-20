Объединив усилия, мы сможем победить зло

Впечатление От любви к родной Украине я включилась в избирательную кампанию и искренне работала с начала и до конца первого тура выборов с горячей надеждой, что новый Президент будет лучше и не будет стыдно перед миром за нынешнюю немощь власти и беспорядок в государстве.

Прошло полтора месяца обычной агитационной работы в статусе доверенного лица кандидата в президенты Тимошенко Юлии Владимировны. В выборах я участвую не первый раз, и рада всю свою еще не исчерпанную энергию отдать полезному делу.

Агитационная риторика, участие в заседаниях окружной комиссии, судебные процессы за справедливость – все это было ради одного – лучшей жизни моего украинского народа и на благо Украины.

Утром 17 января пошли на избирательный участок. По пути встречали односельчан, закутанных в платки и в шапках. Прячась от мороза и ветра, они преодолевали шаг за шагом заснеженную неочищенную дорогу. Шли избирать. Там, на избирательных участках, их не ждали развлекательные программы или буфеты с дешевой едой, как в старые советские времена. Агитаторы не напоминали, что выборы – это важное государственное дело. Выборы в Украине уже стали личным делом каждого, и внутренняя сила толкала этих людей идти и делать выбор, надеясь и веря в правильность своей позиции. Эти люди стояли в очередях за бюллетенями, знали, что и как нужно делать, избирали лучшую судьбу, как правило, уже не для себя – для детей и внуков. На участках часто их никто и не ждал. Они не находили себя в списках, “проживали” по другим адресам, имели другие фамилии. Мы с мужем тоже оказались в разных списках и не по одному адресу.

Потом направилась в районный штаб и оттуда в окружную избирательную комиссию 96-го избирательного округа. Домой вернулась на второй день вечером и только тогда почувствовала усталость. Расслабилась, старалась заснуть, а передо мной то ли во сне, то ли наяву представали картины последних суток. Голосование на избирательных участках, длиннющие очереди у дома окружной комиссии из представителей избирательных участков, милиционеров, которые привезли мешки с бюллетенями, чтобы передать их в руки окружной комиссии, сдать это дорогое народное волеизъявление. Этих людей было чуть меньше тысячи. В округе больше ста двадцати избирательных участков, и с каждого приехали не меньше пяти человек. В очереди на морозе стояли по 5–6 часов, и когда отдавали свои документы, от души благодарили членов комиссии и на крыльях летели домой с чувством выполненного долга, счастливые. Члены окружной комиссии помогали исправлять какие-то мелкие погрешности и с сочувствием смотрели на молодых и неопытных, на старших и порой растерянных представителей участков.

Приятно вспомнить работу в окружной комиссии председателя Николая Павловича Унанца, который с первого дня должен был контролировать все свои действия и слова под прицелом видеокамеры, с которой на заседание приходили представители кандидата Януковича, спокойного и взвешенного молодого секретаря Георгия Мисурадзе, члена комиссии Аллу Богуш, которая всегда отстаивала правду по Конституции и Законам Украины, милиционеров, сопровождавших представителей участковых комиссий и охранявших порядок на участках. Они, будто немые, замороженные, – как статуи, – не спускали глаз с объекта своей охраны, дни и ночи не смыкали глаз.

Меня охватывало чувство гордости, сочувствия, стыда, досады... Почему в двадцать первом веке так сложно проходят выборы в Украине? Кто и почему создал такую сложную форму голосования? Почему чувство недоверия ко всем и вся столь сильно в нашей стране? Неужели так проходят выборы и в других цивилизованных странах?

Да нет! Далеко не так!

Так почему же у нас не меняют методы голосования? Почему под угрозой всегда оказывается волеизъявление тех простых украинцев, которые так добросовестно ходят на избирательные участки?

Перед глазами стояли доверенные лица всех кандидатов на должность Президента, наблюдатели, слышались толерантные дискуссии с ними – с правом каждого из них иметь свою позицию и мнение (как и их кандидатов) о выходе Украины из кризиса.

Но, к сожалению, была другая группа людей, ставившая перед собой другую задачу – чем хуже, тем лучше...

Технические или не технические кандидаты в президенты (Протывсих, Бродский, Ратушняк), не знаю, но видела, как все представители этих кандидатов – наблюдатели, доверенные лица и члены комиссии, – вместе старались перевести всю работу в скандальное русло. Суматоха, перешептывание, подслушивание, споры вокруг очевидных и правильных решений. Особенно хотела бы отметить организатора этого неприятного действа Ирину Владимировну Олийнич. Молодая особа демонстративно не слышала и не хотела слышать замечаний за свое вызывающее поведение. Не приняла во внимание и то, что два суда они вместе с матерью Ольгой Романовной Олийнич проиграли, что суд не поверил их “правде”, из-за чего мать не смогла продолжать работу в окружной комиссии. Трудно представить юриста по образованию молодую Ирину в Мантии Справедливости...

Думаю, задача не признать выборы в 96-м округе была основной задачей группы представителей технических кандидатов и представителей Януковича. Это им не удалось, но фиксация их деятельности на видеокамеру, убеждена, предназначена для отчета перед своими хозяевами. У меня большие сомнения в результатах на двух отдельных участках округа, где преимущество получил кандидат Янукович, потому что на остальных ста с лишним участках Янукович имел вдвое меньше голосов, чем Тимошенко, но я готова признать этот результат, потому что не хочу жить с сомнениями в сердце.

Чем больше размышляла над избирательным процессом, тем больше была убеждена, что те длиннющие очереди, технические кандидаты, закрытые помещения для передачи в электронном виде данных в ЦИК, неточные списки избирателей, в которые не занесены люди из многоэтажных домов и перепутаны фамилии, выгодны тем, кто не хочет порядка, кому не выгодна правда на выборах, кто борется за власть нечестным путем. Чем больше замучишь человека, тем меньше у него останется сил бороться с злом.

Не хочется жить в стране, где руководят криминальные авторитеты.

Хочется жить в стране правды и справедливости. Хочется гордиться своими руководителями. Очень хочется, чтобы любовь к своей Родине и правде были выше временных нечестных комбинаций.

Мы в канун второго тура выборов, и перед нами – большая ответственность.

Объединив усилия, мы сможем победить зло, которое изо всех сил, нечестными методами рвется к высшей должности в Украине.

Надежда Лукьяненко, доверенное лицо по 96-му избирательному округу кандидата в президенты Юлии Тимошенко (г. Киев), жена Левко Лукьяненко