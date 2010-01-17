В Ивано-Франковске на одном участке проголосовали 100% избирателей
18:44, 17 января 2010Разное
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Специфику не уточнили
В Ивано-Франковске на одном из участков уже проголосовало 100% избирателей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам председатель окружной избирательной комиссии №84 с центром в Ивано-Франковске Мария КРАВЧЕНКО.
По ее словам, на избирательном участке №101 Ивано-Франковска проголосовали все избиратели. «Стопроцентно проголосовано потому, что это небольшой спецучасток», - сообщила она, не уточнив специфику этого участка.
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