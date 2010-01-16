Школьников вместо уроков водили на встречи с кандидатом

Харьковская правозащитная группа окажет юридическую помощь родителям школьников, которых снимали с уроков для встречи с одним из кандидатов президенты во время его предвыборной поездки в Харьковскую область.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН сопредседатель ХПГ Евгений ЗАХАРОВ, комментируя публикацию на сайте ХПГ о фактах втягивания детей в политические проекты.

Согласно сообщению, «14 января 2010 года встречать кандидата в Президенты Украины привлекли детей – учеников 10-11-х классов школ Орджоникидзевского района». Школьники были одеты в шапки и шарфики, изготовленные в цветах политической силы, которую представляет кандидат, и с флажками стояли на Окружной дороге в предместье Харькова. Сайт ХПЗ информирует, что «дети стояли на дороге больше часа».

«Это прямое нарушение Конституции Украины, статьи 39. Оно квалифицируется как принуждение к участию в мирных собраниях», – сказал Е.ЗАХАРОВ.

При этом правозащитник резко осудил подобную практику.

«Втягивать детей в политические баталии нельзя, – сказал Е.ЗАХАРОВ, – это абсолютно аморально, кто бы этим ни занимался».

Он сообщил, что в Харьковскую правозащитную группу обращались возмущенные родители с жалобами на действия директоров школ № 85 и №157 Харькова.

«Мы обязательно окажем родителям юридическую помощь», – отметил Е.ЗАХАРОВ.