Луценко: Ющенко живет в своем вымышленном призрачном мире

Лидер «Народной самообороны», министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО убежден, что он не предавал действующего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, комментируя увеличение количества обвинений, которые в последнее время звучат в его адрес из уст Президента, Ю.ЛУЦЕНКО во время пресс-конференции в Тернополе выразил убеждение, что «Виктор Андреевич обижен на всех, кто не поддерживает его».

При этом Ю.ЛУЦЕНКО заметил, что говорить о каких-то изменах считает некорректным. «В политике говорить о предательстве определенного политика неправильно. Главное – предавал ли я свои убеждения, а я их не предавал. Не я покрывал свата при получении взятки, не я выписывал разные универсалы, которые дали возможность избежать уголовной ответственности сотням людей», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он добавил, что «от ЮЩЕНКО ушли ПОРОШЕНКО, ЗИНЧЕНКО, ГРИЦЕНКО, ЯЦЕНЮК». «Не я один в этом печальном ряду. К сожалению, у Виктора Андреевича есть талант приглашать к себе лучших, а затем делать их своими врагами. Почему так происходит? Думаю, не по моей вине», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

По его наблюдениям, «сегодня Виктор Андреевич ведет скоординированную борьбу с ТИМОШЕНКО, поэтому под раздачу попадает и ЛУЦЕНКО, и милиция».

«Конечно, в милиции есть немало проблем, но называть ее бандой, шайкой - это недопустимо кому-либо, а тем более Президенту. Это реакция обиженного человека, который живет в своем вымышленном призрачном мире», - считает министр. При этом он отметил, что лично на главу государства и на его высказывания зла не держит.

«Но как министр не допущу хамства по отношению к милиции, к 300-тысячному коллективу, который делает все для того, чтобы в государстве был порядок», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.